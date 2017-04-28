Огонь охватил 200 "квадратов".

Ранним утром 28 апреля 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Кирова загорелся деревообрабатывающий цех. Внутри здания находятся станки и готовая продукция.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 5.05. Огонь охватил 200 "квадратов". На тушение выехали 10 единиц техники и 33 человека. Спустя час открытое горение было ликвидировано. Сейчас ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.