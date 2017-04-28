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Судно Минобороны РФ затонуло в Турции из-за тумана и разгильдяйстваСегодня в 11:17

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Исследовательское судно "Лиман" Черноморского флота затонуло в проливе Босфор в Турции из-за неблагоприятных погодных условий и несогласованности действий - такие версии озвучили эксперты.

Генконсульство РФ в Стамбуле указывает, что причиной столкновения российского судна с кораблем под флагом Того могла стать плохая видимость из-за тумана, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Вместе с тем первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключает, что могла иметь место несогласованность действий. "Я думаю, что здесь большое разгильдяйство, требующее серьезного разбирательства и наказания виновных", - цитируют сенатора СМИ.

"Лиман", получив пробоину, затонул у берегов Турции 27 апреля. Весь экипаж был спасен. Моряки будут доставлены на базу Черноморского флота самолетом.

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