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В Златоусте 2-летний мальчик задохнулся на глазах у родителейСегодня в 10:08

Во время обеда.

Следователи Златоуста разбираются в причинах гибели 2-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, трагедия произошла днем 27 апреля 2017 года. После кормления ребенок стал задыхаться. Родители пытались сделать ему искусственное дыхание и вызвали скорую, но мальчик скончался до приезда врачей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
увы, кусочек не в "то горло" попал Сегодня в 10:26

такое бывает даже со взрослыми.

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