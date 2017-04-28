Их личности установлены.

Утром 28 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Амундсена в квартире девятиэтажки нашли тела двух молодых людей.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал "Уралинформбюро", что сообщение в полицию поступило в 8.30 от врачей скорой помощи. Молодых людей - 25-летнего хозяина квартиры и его гостя - нашли мертвыми на диване.

"Жуткая картина предстала перед глазами матери одного из молодых людей, которая пришла навестить сына и открыла квартиру своими ключами. Полицейские обнаружили на месте происшествия пустые бутылки из-под пива и водки. Сейчас участковые опрашивают соседей", - сказал В.Горелых.

"Явных признаков криминала нет. На месте работают следователи. Причина гибели выясняется", - добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.