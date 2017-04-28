Мужчины и женщины.

Утром 27 апреля 2017 года в Нижнем Тагиле в одной из квартир по улице Оплетина были обнаружены два трупа - 42-летней женщины и 31-летнего мужчины.

Как рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожный сигнал поступил в полицию в 9.53. Входная дверь в квартиру трехэтажки оказалась закрыта. Правоохранители проникли внутрь через окно.

"Личности погибших удалось оперативно установить. Это хозяйка квартиры Елена и ее гражданский супруг Евгений, зарегистрированный в Алапаевске", - пояснил Горелых.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, на телах нет признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка.