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Пермячка впала в кому после пластической операцииСегодня в 12:42

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И потеряла память.

В Перми 61-летняя пациентка частного медицинского центра впала в кому после пластической операции.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, женщина легла под нож хирурга в марте 2017 года. Родным несколько часов не сообщали о ее состоянии. Заподозрив неладное, дочь перевезла мать в городскую клинику, где та провела сутки в реанимации. Врачи поставили диагноз - постгипоксическая энцефалопатия и когнитивные нарушения. После выхода из комы женщина страдает частичной потерей памяти и не различает цвета, у нее дрожат руки.

Проводится доследственная проверка, родственники пациентки обратились в суд для возмещения материального ущерба и морального вреда.

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