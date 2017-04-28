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Под Алапаевском нашли тело 16-летней жертвы группы смертиСегодня в 12:34

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Следователи молчат.

В деревне Ячменева (Алапаевский район) найдено тело 16-летней девушки. Она свела счеты с жизнью.

"Дорогие друзья проверяйте у своих детей и младших родных всех друзей в соцсетях и переписку. Сегодня у меня младшая сестра покончила с собой ей было всего 16 лет всему виной соцсеть контакт там какой то синий кит", - написал на своей странице в соцсети брат девушки (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В пресс-службе свердловского СУ СКР "Уралинформбюро" не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Следует отметить, что в последнее время группы смерти набирают бешеную популярность среди подростков. В 2016 году число самоубийств среди юных россиян выросло на 60%. Только в 2016 году в стране было зафиксировано более 700 случаев суицида, на Среднем Урале из жизни ушли 12 юных свердловчан. Все чаще к самоубийству детей толкают смертельные онлайн-игры, одна из которых - "Синий кит".

Чтобы остановить волну самоубийства, будет принят закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду и создание групп смерти. За это предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Документ принят Госдумой в первом чтении.

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