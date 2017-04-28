Эльнар Мансуров.

В числе провалившихся под лед на архипелаге Шпицберген оказался пермяк Эльнар Мансуров. Он путешествует по миру и фотографируется в маске медведя, передает "Уралинформбюро".

"У нас тут приключение со спасательной операцией и снегоходами, что ушли в воду. Не верьте СМИ, что пишут о том, что люди ушли под лед, все живы и слава богу. Утонул мой багаж с паспортом, и все остальное - но это неважно. Наши гиды Саша и Дима - с обморожениями, мы все переживаем и надеемся, что все будет хорошо", - написал турист на своей странице в Instagram.

Происшествие случилось 27 апреля в районе пролива Темпель-фьор. Под воду ушли 9 россиян на снегоходах. Четверых пострадавших на вертолете доставили в больницу Лонгйира - крупнейшего населенного пункта на архипелаге, двое из них, по официальной информации, - в критическом состоянии. У остальных состояние удовлетворительное.



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