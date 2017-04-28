×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В уральских озерах передохла рыбаСегодня в 12:51

Фотография

Экологи рассказали о сливе ядохимикатов.

В уральских водоемах зафиксирован массовый мор рыбы. Тушки покрыли водную гладь озера Кунашак на Южном Урале, а также Верхнесысертского пруда в Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту мора рыбы в Кунашаке проводится проверка.

Руководитель экологической организации "Маяк-57 Наследие" Рустам Хасанов предполагает, что к случившемуся может быть причастна рыборазводная фирма Рафката Нигматьянова, выигравшая аукцион на пользование водоемом.

"Возможно, был произведен искусcтвенный замор ядохимикатами. В обычной практике делается это для дальнейшего зарыбления озера личинками пеляди или другими ценными видами рыб. Подозреваем, что это искусственный замор арендатором, чтобы очистить озеро от аборигенной рыбы и потом зарыбить озеро пелядью, которая в разы дороже", - прокомментировал Хасанов, назвавший произошедшее катастрофой.

Гибель рыбы в Верхнесысертском пруду также может быть связана с загрязнением воды. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Виновникам в загрязнении вод, повлекшем массовую гибель животных, грозит до 2 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×