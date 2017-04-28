Экологи рассказали о сливе ядохимикатов.

В уральских водоемах зафиксирован массовый мор рыбы. Тушки покрыли водную гладь озера Кунашак на Южном Урале, а также Верхнесысертского пруда в Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по факту мора рыбы в Кунашаке проводится проверка.

Руководитель экологической организации "Маяк-57 Наследие" Рустам Хасанов предполагает, что к случившемуся может быть причастна рыборазводная фирма Рафката Нигматьянова, выигравшая аукцион на пользование водоемом.

"Возможно, был произведен искусcтвенный замор ядохимикатами. В обычной практике делается это для дальнейшего зарыбления озера личинками пеляди или другими ценными видами рыб. Подозреваем, что это искусственный замор арендатором, чтобы очистить озеро от аборигенной рыбы и потом зарыбить озеро пелядью, которая в разы дороже", - прокомментировал Хасанов, назвавший произошедшее катастрофой.

Гибель рыбы в Верхнесысертском пруду также может быть связана с загрязнением воды. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Виновникам в загрязнении вод, повлекшем массовую гибель животных, грозит до 2 лет лишения свободы.