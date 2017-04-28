Обошлось без пострадавших.

27 апреля 2017 года в Тюмени на улице Мельникайте у многоэтажного дома обрушилась часть стены. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

"Обвал части стены дома №85, ул. Мельникайте. Жильцы говорят что дом был построен в шестидесятые и кирпичная кладка рушится с него уже не в первый раз (видно что кирпичи на стене разного цвета). Первый раз обвал произошел через несколько лет после постройки. Привет коммунальным сборам на капитальный ремонт", - написал очевидец Руслан Султанов (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В момент обрушения прохожих рядом с домом не оказалось.



Видео: Руслан Султанов | YouTube.com



Фото: Сергей Пушкин | vk.com