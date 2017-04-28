Не выдержав испытаний температурой.

В Екатеринбурге в районе Сортировки во время испытаний теплосетей повышенной температурой произошло три порыва. Два из них - в районе дома №52 по улице Ангарской, третий - возле дома №62 по Минометчиков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, сейчас все повреждения устраняются.

Испытания проводились в течение 26-27 апреля в Железнодорожном, Октябрьском и Чкаловском районах. Следующий этап запланирован на август. Проверка повышенной температурой проводится каждые 5 лет.

Стоит добавить, что в этом году аналогичные испытания проходили и в соседней Тюмени. Там было зафиксировано множество порывов. Фонтанами кипятка ошпарило прохожих - трое из них попали в больницу с ожогами ног, двоих отправили на амбулаторное лечение. Региональное СУ СКР проводит проверку.

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