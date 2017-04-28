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В пермской больнице скончалась беременная женщинаСегодня в 17:13

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На позднем сроке.

В пермской медсанчасти №7 скончалась беременная жительница Добрянки. Как выяснилось, он не наблюдалась у врачей и обратилась в больницу слишком поздно.

По данным местного издания "Зори Плюс", женщина была на 36-38 неделе беременности. 6 апреля 2017 года она почувствовала себя плохо - поднялась высокая температура и началась рвота. В местной больнице определили гибель плода. На следующий день женщину доставили в пермскую медсанчасть, однако спасти ее не удалось. Пермячка скончалась 11 апреля.

У женщины осталось четверо детей. Оказалось, что она ни разу не состояла на учете по беременности.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили "Уралинформбюро", что не располагают информацией по данному случаю.

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