Полыхает трава.

В Екатеринбурге рядом с детским садом №30 на улице Коммунальной вспыхнула сухая трава. Огонь подбирается к зданию дошкольного учреждения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ДОУ, площадь возгорания большая. Но там заверили, что на месте уже работают пожарные, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает.

В данный момент дети находятся в здании, их не эвакуируют.