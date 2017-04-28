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Екатеринбургский детсад попал в огненную осадуСегодня в 16:56

  • Текст

Полыхает трава.

В Екатеринбурге рядом с детским садом №30 на улице Коммунальной вспыхнула сухая трава. Огонь подбирается к зданию дошкольного учреждения.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ДОУ, площадь возгорания большая. Но там заверили, что на месте уже работают пожарные, жизни и здоровью воспитанников ничего не угрожает.

В данный момент дети находятся в здании, их не эвакуируют.

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