Один погиб.

В ночь на 30 апреля на 87 километре Тюменского тракта (вблизи поворота на Сухой Лог) столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2114. Погиб пассажир иномарки, сидевший на переднем сидении.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 34-летний водитель Daewoo собирался обогнать попутно двигавшийся грузовик, но неверно рассчитал дистанцию до ехавшего навстречу ВАЗа.

Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, трое пассажиров иномарки и пассажир отечественной легковушки.