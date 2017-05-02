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Госдеп США прогнозирует новые теракты в ЕвропеСегодня в 08:31

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В летний период.

Во всех странах Европы вплоть до 1 сентября сохраняется вероятность проведения террористических атак. С таким заявлением 1 мая выступил Госдепартамент США, передает "Уралинформбюро".

"Недавние широко освещаемые инциденты во Франции, России, Швеции и Великобритании продемонстрировали, что "Исламское государство", "Аль-Каида" (террористические организации, запрещенные в РФ) и связанные с ними лица обладают возможностями планировать и осуществлять теракты в Европе", — предупреждает Госдеп.

По данным ведомства, наиболее уязвимыми объектами являются общественные и туристические места, торговые центры, отели, клубы, парки, аэропорты, рестораны и храмы. При этом угроза сохраняется, несмотря на проводимые внутри стран антитеррористические операции.

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