Сгорела дача.

1 мая 2017 года в тюменском СНТ "Плодовое" на улице Липовой полыхал дом. В огне погибли женщина с ребенком.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 6.42. На место выехали 4 единицы техники и 12 человек. Огонь был потушен в 7.27.

Предварительная причина возгорания - нарушение техники безопасности при эксплуатации печи.