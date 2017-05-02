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В Тюмени при пожаре погибли женщина с ребенкомСегодня в 10:09

  • Текст

Сгорела дача.

1 мая 2017 года в тюменском СНТ "Плодовое" на улице Липовой полыхал дом. В огне погибли женщина с ребенком.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 6.42. На место выехали 4 единицы техники и 12 человек. Огонь был потушен в 7.27.

Предварительная причина возгорания - нарушение техники безопасности при эксплуатации печи.

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