Урал охватили пожарыСегодня в 10:32
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В лесах и населенных пунктах.
В уральских регионах бушуют пожары - масла в огонь подливает по-летнему теплая погода.
Особенно неблагополучная обстановка в Свердловской области. Серьезное возгорание произошло в праздничные дни в поселке Монетном (Березовский ГО). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 1 мая на улице Лермонтова на площади 1 200 квадратных метров вспыхнули деревянные сараи. Огонь перекинулся на гаражи - было повреждено 9 строений, где находились 2 автомобиля. С возгоранием удалось справиться только спустя 4 часа.
1 мая сухая трава полыхала в Екатеринбурге на улице Походной. Пламя вплотную приблизилось к частным домам, но пожарные вовремя подоспели. Также очевидцы сообщают о возгораниях травы в Компрессорном, на Вторчермете, а также в районе Челябинского и Полевского трактов.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана", с 28 по 30 мая в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях полыхало порядка 15 тысяч гектаров. В регионах действует особый противопожарный режим. За разведение костров населению грозит штраф в 2-4 тысяч рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на 15-30 тысяч, юридическим - на 400-500 тысяч.
В ближайшие дни угроза пожаров будет не меньше, поскольку синоптики обещают теплую погоду без дождей.
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