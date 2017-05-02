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В Надыме 10-летний мальчик погиб при падении с высотыСегодня в 11:16

  • Текст

В заброшенном ангаре.

В Надыме третьеклассник разбился, упав с высоты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тело мальчика обнаружили вечером 30 апреля 2017 года в пустующем ангаре. Выяснилось, что школьник с другом гуляли по заброшенному помещению. Дети забрались на карниз и шли вдоль стены - один из них поскользнулся и упал вниз. Его друг выбежал на улицу и попросил помощи у прохожих. Приехавшая по вызову скорая констатировала смерть ребенка.

Следователи проводят проверку.

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