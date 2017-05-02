Пострадавших госпитализировали.

Вечером 1 мая 2017 года в деревне Атняшка (Чернушинский район) на улице Заречной водитель ВАЗ-2107 сбил двух 3-летних детей и скрылся. Малышей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на розыск машины были ориентированы все наряды ГИБДД. "Семерку" засекли в 23.20 на Юбилейной - скрываясь, водитель выехал на встречку, где протаранил автомобиль ДПС.

Нарушителем оказался 37-летний местный житель, он был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).