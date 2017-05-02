Пострадал человек.

Утром 1 мая 2017 года в Нижневартовске на улице Интернациональной на газозаправочной станции произошел взрыв и пожар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, тревожный звонок поступил в 6.37. Пожар тушили больше часа.

Пострадал охранник, его госпитализировали. Дознаватель опросит его сегодня или завтра.

По одной из версии, в помещении скопилась высокая концентрация взрывоопасной смеси - она воспламенилась, когда охранник включил свет.