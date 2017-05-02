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В лобовом ДТП на тюменской трассе пострадал 6-летний ребенокСегодня в 12:29

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И двое взрослых.

Днем 1 мая 2017 года на 120 километре трассы Ялуторовск - Ярково лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Hyundai.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 51-летний водитель Renault выехал на встречку, хотя обгон там был запрещен. Пострадали его 49-летняя супруга и 6-летний внук. В момент ДТП ребенок спал на заднем сидении: по словам взрослых, мальчик устал и его высадили из автокресла. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы лица. У женщины - перелом локтя и ссадины.

У 50-летнего водителя Hyundai - ушибы.

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