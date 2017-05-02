В том числе 5-летняя девочка.

Утром 1 мая 2017 года в Тюмени на улице Пермякова произошло тройное ДТП, в котором пострадали 5 человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 65-летний водитель Chevrolet Cobalt превысил скорость и протаранил остановившиеся Nissan Terrano и Hyundai ix55.

У виновника аварии - переломы ребер и травма грудной клетки. Трое пассажиров Nissan - 72-летний мужчина, 39-летняя женщина и 5-летняя девочка - получили травмы головы, грудной клетки и ушибы. Также травма головы у 47-летнего водителя Hyundai.