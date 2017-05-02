На Юго-Западе.

2 мая 2017 года в Екатеринбурге полицейские оцепили перекресток Волгоградская - Серафимы Дерябиной из-за угрозы взрыва.

"Пожарные, милиция загродили как сверху на мосту, так и снизу под мостом", - написали обеспокоенные очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Этот факт подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: "Ничего криминального обнаружено не было. Оказалось, что нерадивый собственник решил избавиться от пустых коробок и не нашел лучшего места, чем территория под мостом".

В.Горелых призвал екатеринбуржцев более внимательно относиться к своим вещам, чтобы не создавать неудобства другим людям.