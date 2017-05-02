×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге оцепили оживленный перекресток из-за угрозы взрываСегодня в 13:02

  • Текст

На Юго-Западе.

2 мая 2017 года в Екатеринбурге полицейские оцепили перекресток Волгоградская - Серафимы Дерябиной из-за угрозы взрыва.

"Пожарные, милиция загродили как сверху на мосту, так и снизу под мостом", - написали обеспокоенные очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Этот факт подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: "Ничего криминального обнаружено не было. Оказалось, что нерадивый собственник решил избавиться от пустых коробок и не нашел лучшего места, чем территория под мостом".

В.Горелых призвал екатеринбуржцев более внимательно относиться к своим вещам, чтобы не создавать неудобства другим людям.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×