В СКР не дают комментарии.

1 мая в Ханты-Мансийске из окна дома по улице Югорской выпала школьница.

Информацию о трагедии "Уралинформбюро" подтвердили в УМВД по ХМАО-Югре. Подробности произошедшего в полиции не уточняют. Материалы дела переданы в следственный комитет, где не комментируют произошедшее.

Согласно информации из социальных сетей, девушке было 14 лет.