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В Ханты-Мансийске 14-летняя школьница выпала из окнаСегодня в 14:36

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В СКР не дают комментарии.

1 мая в Ханты-Мансийске из окна дома по улице Югорской выпала школьница.

Информацию о трагедии "Уралинформбюро" подтвердили в УМВД по ХМАО-Югре. Подробности произошедшего в полиции не уточняют. Материалы дела переданы в следственный комитет, где не комментируют произошедшее.

Согласно информации из социальных сетей, девушке было 14 лет.

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