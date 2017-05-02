Он потерял сознание, не дойдя до дома.

Ядовитая змея напала на 21-летнего юношу в районе одного из дачных поселков в Тюменском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе областного минздрава, инцидент произошел 1 мая, когда молодой человек гулял в лесу. Мужчина смог добраться до магазина в поселке и потерял сознание. Скорую вызвал продавец. Медики доставили пострадавшего в Областную клиническую больницу № 1.