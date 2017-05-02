Такие случаи сплошь и рядом.

16-летняя жительница Южного Урала, шедшая вдоль железнодорожных путей в наушниках, погибла под колесами поезда. Грузовой состав сбил не слышавшую гудков локомотива девушку 1 мая 2017 года на 32 километре перегона Кирзавод - Пост Восточный.

Всего за минувший уик-энд на железнодорожных магистралях погибли четыре жительницы Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ.

В Прикамье утром 29 апреля на 1442 километре первого пикета перегона Бахаревка - Пермь-2 электричка сбила 70-летнюю женщину.

В ночь на 30 апреля на станции Когалым в Югре пассажирский состав переехал 43-летнюю женщину.

Еще одна 70-летняя пенсионерка попала под товарняк 1 мая на 95 километре 3 пикета перегона Каменск-Уральский - Кунавино.

По всем фактам ведутся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.