На Урале 16-летняя девушка в наушниках попала под поездСегодня в 17:45
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Такие случаи сплошь и рядом.
16-летняя жительница Южного Урала, шедшая вдоль железнодорожных путей в наушниках, погибла под колесами поезда. Грузовой состав сбил не слышавшую гудков локомотива девушку 1 мая 2017 года на 32 километре перегона Кирзавод - Пост Восточный.
Всего за минувший уик-энд на железнодорожных магистралях погибли четыре жительницы Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ.
В Прикамье утром 29 апреля на 1442 километре первого пикета перегона Бахаревка - Пермь-2 электричка сбила 70-летнюю женщину.
В ночь на 30 апреля на станции Когалым в Югре пассажирский состав переехал 43-летнюю женщину.
Еще одна 70-летняя пенсионерка попала под товарняк 1 мая на 95 километре 3 пикета перегона Каменск-Уральский - Кунавино.
По всем фактам ведутся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
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Самое ужасное то, что попасть под поезд можно и без наушников. Поезд слишком быстро приближается и когда его становится слышно, то не всегда бывает время, чтобы отскочить с путей.ответить
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