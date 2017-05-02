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На Урале 16-летняя девушка в наушниках попала под поездСегодня в 17:45

Такие случаи сплошь и рядом.

16-летняя жительница Южного Урала, шедшая вдоль железнодорожных путей в наушниках, погибла под колесами поезда. Грузовой состав сбил не слышавшую гудков локомотива девушку 1 мая 2017 года на 32 километре перегона Кирзавод - Пост Восточный.

Всего за минувший уик-энд на железнодорожных магистралях погибли четыре жительницы Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрСУТ.

В Прикамье утром 29 апреля на 1442 километре первого пикета перегона Бахаревка - Пермь-2 электричка сбила 70-летнюю женщину.

В ночь на 30 апреля на станции Когалым в Югре пассажирский состав переехал 43-летнюю женщину.

Еще одна 70-летняя пенсионерка попала под товарняк 1 мая на 95 километре 3 пикета перегона Каменск-Уральский - Кунавино.

По всем фактам ведутся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
НЕ ХОДИТЕ ПО ПУТЯМ Сегодня в 20:17

Самое ужасное то, что попасть под поезд можно и без наушников. Поезд слишком быстро приближается и когда его становится слышно, то не всегда бывает время, чтобы отскочить с путей.

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