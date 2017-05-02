Мужчины могли отравиться угарным газом.

1 мая 2017 года в Магнитогорске в подвале одного из частных домов были обнаружены два мужских трупа. Рядом с ними лежал еле живой 18-летний юноша. Его увезли в реанимацию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по предварительным данным, горожане откачивали воду из подвала с помощью бензиновой мотопомпы. Во время проведения работ они отравились угарным газом.

Проводится доследственная проверка.