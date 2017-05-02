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В Зауралье огонь уничтожил кладбищеСегодня в 18:40

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И едва не перекинулся на жилые дома.

1 мая 2017 года в Куртамыше сгорело кладбище. Огонь уничтожил 80% погоста и едва не перекинулся на жилые дома. Пожар вовремя удалось остановить спасателям, пишет Kurgan.ru.

По предварительным данным, кладбище могли поджечь. Рассматривается и версия самовоспламенения сухой травы, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что на Урале из-за теплой погоды бушуют пожары. В выходные дни в Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях огонь распространился на 15 тысячах гектаров земли.

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