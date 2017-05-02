На Вторчермете.

В Екатеринбурге на улице Ляпустина загорелись частные дома. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в данный момент огнем охвачено 3 строения. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Местные жители слышали несколько хлопков. Район парка имени Чкалова заволокло черным дымом.

В данный момент на месте работают спасатели.

Стоит добавить, что на Урале из-за жаркой погоды бушуют пожары. В выходные дни огонь распространился на площади 15 тысяч гектаров. В Екатеринбурге горела сухая трава в районе улицы Походной, в Компрессорном, а также в районе Челябинского и Полевского трактов. В Монетном в данный момент полыхает 5 гектаров леса на территории ЦВО.

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