Они госпитализированы.

В Удмуртии в детском лагере "Дружба" 25 детей из уральских регионов слегли с отравлением. Как пишет Федеральное агентство новостей, среди пострадавших - 12 челябинцев, 7 прикамцев, двое свердловчан, двое тюменцев и двое югорчан.

С 30 апреля в лагере проходит чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников. На мероприятие съехались более 500 подростков из разных регионов страны. Вечером 1 мая школьники стали жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и повышенную температуру. Сейчас на больничных койках - более 50 человек, передает "Уралинформбюро".

В региональное управление СКР сообщение о массовом отравлении поступило в ночь на 2 мая. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В данный момент детский лагерь закрыт.