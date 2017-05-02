Бортовые системы предупреждения не сработали.

2 мая 2017 года над черноморским побережьем Кубани едва не столкнулись два самолета - российский Boeing, летевший из Москвы в Сочи, и австрийском Embraer, выполнявший рейс из Вены в Краснодар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

Бортовые системы предупреждения о сближении не сработали. Экипаж проинформировали об опасности наземные диспетчеры. Благодаря этому, трагедии удалось избежать, передает "Уралинформбюро".