В Шадринске 2-летняя малышка выпала из окнаСегодня в 20:34
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Девочка находится в реанимации.
Днем 2 мая 2017 года в Шадринске из окна четвертого этажа дома №20 по улице Фабричной выпала 2-летняя девочка. Сейчас малышка находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает SHADR.info.
По предварительным данным, ребенок навалился на москитную сетку. Она не выдержала веса и упала, передает "Уралинформбюро".
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