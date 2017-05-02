Девочка находится в реанимации.

Днем 2 мая 2017 года в Шадринске из окна четвертого этажа дома №20 по улице Фабричной выпала 2-летняя девочка. Сейчас малышка находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает SHADR.info.

По предварительным данным, ребенок навалился на москитную сетку. Она не выдержала веса и упала, передает "Уралинформбюро".