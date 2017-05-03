У него - сотрясение мозга.

В Сургуте на территории школы №15 на ребенка упали ворота. Происшествие случилось 2 мая 2017 года в 18.30. Несовершеннолетнего увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре регионального правительства, вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов поручил главе Сургута Вадиму Шувалову провести проверку в отношении работников учебного заведения. Кроме того, главы всех муниципалитетов округа должны обследовать все спортивные объекты на территориях образовательных учреждений.