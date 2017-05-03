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В Верхней Пышме вновь совершено нападение на девушкуСегодня в 11:01

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Злоумышленника не успели поймать.

2 мая около 23.00 в Верхней Пышме на улице Уральских Рабочих - там, где была убита Ирина Вахрушева - неизвестный напал на 16-летнюю девушку. Мужчина подошел сзади и закрыл жертве рот рукой, но та успела крикнуть о помощи. Это спугнуло преступника, и он убежал. Видео нападения разместили в группе "ВКонтакте" "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район".

(Видео: Верхняя Пышма 8 Район, YouTube)

На крик выбежали жители близлежащих домов, которые проводили девушку домой. В полицию она сообщать не стала, передает "Уралинформбюро".

"Меня пугает, что девушки одни ходят в такое время. Уроды всегда были и есть. А в Пышме всяких алкашей вообще полно, особенно с наступлением тепла они вываливаются на улицы и бухают на лавках, фиг знает, что им на пьяную голову может прийти", - комментируют в соцсетях.

Стоит добавить, что 15 апреля на Уральских Рабочих жестоко расправились с 30-летней Ириной Вахрушевой. Обвинение предъявлено насильнику-рецидивисту Алексею Фалькину. Как выяснили следователи, он напал на девушку и, угрожая ножом, дотащил ее до подвала, где надругался, после чего нанес 40 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы изнасилования, Фалькин вырезал жертве половые органы. У Вахрушевой остался 5-летний сын.

Ранее по теме:
Убийца Ирины Вахрушевой вырезал ей половые органы

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