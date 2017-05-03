На перекрестке Ленина - Крисанова.

Вечером 2 мая 2017 года в Перми на перекрестке улиц Ленина и Крисанова лопнула теплотрасса. Фонтан кипятка пробыл дыру в асфальте. Ширина провала составила несколько метров.

Горячая вода вылилась на проезжую часть. Автомобилистам пришлось ехать по "долине гейзеров". Снимки и видео с места происшествия выложили пользователи соцсетей.

(Видео размещено в группе "ВКонтакте" "Подслушано Пермь")

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе пермского филиала "Т Плюс", утечка была локализована в течение часа. Сейчас опасный участок огорожен. Специалисты занимаются восстановительными работами.