Виновница аварии в больнице.

В ночь на 3 мая 2017 года в Кургане иномарка въехала в пассажирский автобус - от удара тот влетел в фасад дома.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД, женщина-водитель Nissan ехала по улице Карла Маркса и на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу общественному транспорту.

Виновница ДТП попала в больницу. У водителя автобуса и четырех пассажиров ушибы.

Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Курганской области