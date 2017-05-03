Город заволокло дымом.

В Озерске со вчерашнего дня не могут справиться с лесным пожаром. Возгорание произошло днем 2 мая. Огонь распространился на огромной площади и приблизился к дороге возле поселка Татыш - ее пришлось перекрыть. Из-за пожара весь Озерск заволокло дымом. Горожанам было нечем дышать.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, 2 мая в 20.30 пожар был локализован. "На момент локализации площадь составила 70 гектаров, 35 из них - лесной фонд, 35 - нелесной. Это территория Росатома", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас спасатели продолжают тушить пламя. На данный момент угрозы для населенных пунктов, садовых товариществ и промышленных объектов нет. Работа спасателей осложняется из-за того, что возгорание происходит в труднодоступной заболоченной местности.

Стоит добавить, что из-за теплой погоды ситуация с лесными пожарами на Урале крайне неблагоприятная. По прогнозам синоптиков, сегодня жара продержится, а завтра температура немного снизится.



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