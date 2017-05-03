Держа за руки.

Челябинские следователи проверяют информацию об угрозе жизни годовалому ребенку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным СМИ, жительница Металлургического района свесила с балкона второго этажа ребенка, держа его за руки. На вид ему не больше года. По предварительной информации, женщина делала так не впервые.

В Екатеринбурге аналогичный инцидент произошел в январе 2017 года. Прохожий увидел, как женщина свесила девочку с балкона. Ребенок кричал и плакал. Выехавшие на место полицейские застали в квартире пьяную мать и тетю девочки. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 5-летнего ребенка.

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