"Семерка" протаранила ГАЗ и опору ЛЭП.

Днем 2 мая 2017 года в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись ВАЗ-21074 и грузовой ГАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 38-летняя женщина-водитель легковушки при перестроении столкнулась по касательной с грузовиком. От удара "семерку" откинуло на дорожный знак и опору ЛЭП.

Травмы получили автоледи и три ее пассажира, в том числе 3-летняя девочка и годовалый мальчик. Их доставили в больницу.