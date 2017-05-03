В Челябинске в ДТП пострадали двое детейСегодня в 14:27
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"Семерка" протаранила ГАЗ и опору ЛЭП.
Днем 2 мая 2017 года в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись ВАЗ-21074 и грузовой ГАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 38-летняя женщина-водитель легковушки при перестроении столкнулась по касательной с грузовиком. От удара "семерку" откинуло на дорожный знак и опору ЛЭП.
Травмы получили автоледи и три ее пассажира, в том числе 3-летняя девочка и годовалый мальчик. Их доставили в больницу.
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