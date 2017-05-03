К делу должны подключиться санврачи.

Под Екатеринбургом в поселке Светлая Речка на территории Светлореченского месторождения зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента Росприроднадзора по УрФО, выброс произошел в ходе проведения взрывных работ ФГУП "Центрально-Уральское геолого-промышленное предприятие".

Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Получить оперативный комментарий там не удалось.

Следует отметить, что аммиак очень токсичен. Он поражает глаза и дыхательные пути, вызывает сильный кашель, удушье, приводит в состояние возбуждения.