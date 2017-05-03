Ему было 25 лет.

В Нижнем Тагиле на химзаводе "Планта" совершил суицид охранник. 25-летнего мужчину с тяжелой травмой головы обнаружили на посту 29 апреля 2017 года. Его на скорой доставили в реанимацию, где он скончался спустя час, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

При мужчине была записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти. Проводится доследственная проверка. Тело отправлено на судмедэкспертизу.