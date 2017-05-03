×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На тагильском химзаводе покончил с собой охранникСегодня в 16:21

  • Текст

Ему было 25 лет.

В Нижнем Тагиле на химзаводе "Планта" совершил суицид охранник. 25-летнего мужчину с тяжелой травмой головы обнаружили на посту 29 апреля 2017 года. Его на скорой доставили в реанимацию, где он скончался спустя час, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

При мужчине была записка, в которой он просит никого не винить в своей смерти. Проводится доследственная проверка. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×