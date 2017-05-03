До метра в длину.

Озеро Щучье в Белоярском городском округе покрылось тысячами мертвых рыб. "Весь берег усеян карпами 5-15 килограмм, щуками 0,5-5 килограмм, карасями и прочей рыбой, тысячи и тысячи единиц, а по размеру это туши под метр в длину", - пишут свердловчане на форумах.

Они предполагают, что причиной замора стала нехватка кислорода. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, специалисты отберут образцы рыбы и проведут необходимые исследования.

Стоит добавить, что ранее массовый мор рыбы был зафиксирован в Верхнесысертском пруду. По одной из версий, это произошло из-за загрязнения воды. СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку.

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