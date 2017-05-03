Перед этим он закрылся в комнате.

Днем 3 мая в Перми во дворе дома на Хрустальной, 12а обнаружен труп. Мужчина выпал из окна 8 этажа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, криминальной составляющей в гибели пермяка нет. Перед случившимся мужчина закрылся в комнате, и вернувшаяся домой жена не могла до него достучаться.