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Под Магнитогорском водитель скорой погиб в ДТП с бензовозомСегодня в 17:51

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Еще двое человек пострадали.

3 мая 2017 года на трассе Магнитогорск - Кизил произошло смертельное ДТП. По неустановленной причине, 26-летний водитель бензовоза выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем скорой помощи. По предположениям очевидцев аварии, мужчина уснул за рулем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Челябинской области, 54-летний водитель скорой погиб на месте. Фельдшер и мужчина, управлявший бензовозом, госпитализированы. Находившиеся в машине неотложки пациенты не пострадали.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

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