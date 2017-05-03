Еще двое человек пострадали.

3 мая 2017 года на трассе Магнитогорск - Кизил произошло смертельное ДТП. По неустановленной причине, 26-летний водитель бензовоза выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем скорой помощи. По предположениям очевидцев аварии, мужчина уснул за рулем.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Челябинской области, 54-летний водитель скорой погиб на месте. Фельдшер и мужчина, управлявший бензовозом, госпитализированы. Находившиеся в машине неотложки пациенты не пострадали.



В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.