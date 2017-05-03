Площадь пожара - 1400 "квадратов".

3 мая 2017 года в Верхотурском городском округе в деревне Лаптева загорелся деревянный склад с зерном.

По предварительной информации, огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении задействованы 12 человек и 3 единицы техники. На данный момент угрозы распространения огня нет.