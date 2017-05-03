×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сургуте автобус протащил по асфальту 12-летнюю девочкуСегодня в 18:04

  • Текст

Ее рюкзак зажало дверью.

В Сургуте автобус протащил по асфальту 12-летнюю пассажирку, зажав ее рюкзак дверью. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел вечером 28 апреля 2017 года на остановке "Парк Нефтяников". Девочка заходила в салон, держа рюкзак в руках. Водитель не заметил ее и, закрыв дверь, тронулся. Автобус протащил девочку по асфальту несколько метров.

Школьницу госпитализировали с травмами рук и ног.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Оставили со сНосом

Оставили со сНосом

И долгами "за воздух".

flydubai без тапочек

flydubai без тапочек

В бизнесе.

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×