Ее рюкзак зажало дверью.

В Сургуте автобус протащил по асфальту 12-летнюю пассажирку, зажав ее рюкзак дверью. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел вечером 28 апреля 2017 года на остановке "Парк Нефтяников". Девочка заходила в салон, держа рюкзак в руках. Водитель не заметил ее и, закрыв дверь, тронулся. Автобус протащил девочку по асфальту несколько метров.

Школьницу госпитализировали с травмами рук и ног.