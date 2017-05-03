Несмотря на две операции.

9-летний мальчик из Златоуста, получивший серьезные травмы при падении с гаража, скончался в Челябинской ОДКБ.

Несчастный случай произошел 20 апреля. Бегая по гаражам с приятелями, мальчик упал с метровой высоты, получив тяжелую черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника. В больнице Златоуста ему откачали кровь из легких и ввели в медикаментозную кому. На следующий день ребенка доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу

Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь ОДКБ Ольга Терехина, несмотря на две операции и интенсивную терапию, 30 апреля ребенок скончался, не приходя в сознание. 3 мая прошли его похороны.