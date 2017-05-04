На окраине Екатеринбурга пожар уничтожил деревянные постройкиСегодня в 08:15
- Текст
На площади 1000 "квадратов".
В ночь на 4 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Контролеров произошел крупный пожар. Огнем на площади 1000 квадратных метров были охвачены деревянные постройки.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии поступило около 02.30. На ликвидацию возгорания огня были брошены 45 человек и 22 единицы техники.
Пожар удалось потушить спустя 2,5 часа. Сейчас спасатели проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Выясняются причины случившегося.
Стоит отметить, что в последние дни на Урале в связи с теплой погодой ежедневно происходят возгорания. Накануне в Белоярском городском округе на станции Баженово огонь уничтожил две двухэтажки. Более 10 человек остались без крова. Серьезный лесной пожар произошел возле Озерска в Челябинской области. Его тушили два дня. Весь город заволокло дымом.
Ранее по теме:
В Белоярском вспыхнули две двухэтажки
В Озерске второй день не могут потушить лесной пожар
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:08
На автомобиль челябинца рухнула кирпичная стена
Машина - всмятку.Сегодня в 10:03
Главный пиарщик ЕР на Среднем Урале поддержал ловлю покемонов в церкви
"Кто сказал, что нельзя?".Сегодня в 09:56
В Екатеринбурге фанаты "Урала" избили болельщика "Локомотива"
Из-за проигрыша "шмелей" в Сочи.Сегодня в 09:55
Екатеринбуржцам предлагают удвоить сумму маткапитала
При покупке жилья.Сегодня в 09:30
Свердловская область вымирает со скоростью 2400 человек в год
Естественная убыль населения выросла в 2,5 раза.Сегодня в 09:22
Работники "Газпром добыча Ямбург" собрали 8 тонн макулатуры
В рамках экологической акции.Сегодня в 09:17
Колумбийка проглотила 9 тысяч долларов в отместку бывшему бойфренду
Который изменил ей.Сегодня в 08:50
Крупный пожар в Верхотурском ГО возник из-за электросварки
МЧС ищет виновных.Сегодня в 08:48
ФБР испугалось возможностей России
А Трамп нет.Сегодня в 08:38
Свердловских туристов задержали в Кольцово на 12 часов
Они должны лететь на Кипр.Сегодня в 08:30
Россия оставила турецкие помидоры под запретом
В остальном - отношения восстановлены.Сегодня в 08:15
На окраине Екатеринбурга пожар уничтожил деревянные постройки
На площади 1000 "квадратов".03 мая в 20:05
На Среднем Урале насчитали 232 природных пожара
Этой весной.03 мая в 19:44
Самолет flydubai не долетел до Екатеринбурга из-за парада Победы
Который репетировали в воздухе.03 мая в 19:03
Уральские дальнобойщики скрывают лишний вес
Подавшись в "бега".
Главные новости
- Сегодня в 10:03Главный пиарщик ЕР на Среднем Урале поддержал ловлю покемонов в церкви
- 03 мая в 17:44Дёмин встал на сторону свердловских дальнобойщиков
- 03 мая в 16:46Ройзман устроил предвыборные гастроли по периферии
- 03 мая в 16:12В Екатеринбурге таксист арестован после убийства пассажира
- 03 мая в 16:00Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
Аналитика
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.