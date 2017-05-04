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В Екатеринбурге фанаты "Урала" избили болельщика "Локомотива"Сегодня в 09:56

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Из-за проигрыша "шмелей" в Сочи.

В Екатеринбурге фанаты футбольного клуба "Урал" избили болельщика "Локомотива" после финала Кубка России, прошедшего 2 мая в Сочи.

Болельщики выходили из фан-зоны у "Гринвича". Раздосадованные проигрышем своей команды фанаты "шмелей" решили отыграться на поклоннике железнодорожников. По данным Life.ru, толпа из 15 человек в шарфах "Урала" догнала одиноко идущего молодого человека в футболке "Локомотива" у клубного дома "Тихвинъ". Его начали пинать ногами, заставляя снять майку. Добившись своего, дебоширы ушли.

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" сообщили, что заявления в полицию не поступало ни от потерпевшего, ни от врачей. Несмотря на это, по информации СМИ, организована проверка. Фаната "Локомотива" просят обратиться в отдел полиции №5 на Сакко и Ванцетти, 119.

На стадионе "Фишт" в Сочи "Локомотив" взял верх над "Уралом" со счетом 2:0. Матч завершился массовой дракой, после которой красные карточки получили по двое игроков из каждой команды.

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