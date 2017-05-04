Машина - всмятку.

3 мая 2017 года в Челябинске на припаркованный на тротуаре автомобиль рухнула кирпичная стена постройки, примыкающей к дому №108А по улице Свободы. Машина серьезно повреждена. О том, есть ли пострадавшие, неизвестно.

Многоэтажка обслуживается управляющей компанией "ЮжУралЖКХ". Там сказали, что пока не в курсе случившегося и пообещали предоставить комментарий позже.

По всей видимости, рухнувшее строение использовалось для хозяйственных нужд, передает "Уралинформбюро".